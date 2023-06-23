Кто больше всех заработает на падении рубля?

В четверг на Мосбирже в первой половине дня рубль, как и в предыдущие дни на текущей неделе, подорожал к основным валютам. К доллару российская валюта укреплялась до отметки 83,4 рублей, обновив недельный максимум. Такое же укрепление наблюдалась и в паре с евро и юанем.
«Однако во второй половине дня, как и ранее на текущей неделе, продавцы валюты ушли с рынка, и к окончанию рабочего дня рубль практически растерял все свое утреннее преимущество» — отметил Юрий Кравченко, начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».
Судя по укреплению рубля в первой половине торговой недели (19−23 июня), экспортеры постепенно реализуют валютную выручку к налоговым платежам 28-го июня, считает он.
Однако без предложения валюты экспортеров рубль сразу же теряет преимущество. Не исключено, что до момента проведения платежей в бюджет пара доллар/рубль продолжит встречать сопротивление вблизи 84 рублей, однако с окончанием налогового периода американская валюта может сразу предпринять попытки протестировать отметку в 85 рублей.
«Последний месяц мы видим тренд на ослабление рубля. Собственно, как и с начала года», — отметил инвестбанкир, основатель телеграм-канала @bitkogan Евгений Коган. В начале июня доллар стоил 81 рубль, а сейчас под 85. Куда дальше? Пойдет ли рубль по пути лиры — с 2021 года национальная валюта Турции обесценилась почти в четыре раза ради роста экономики страны и пополнения казны.
«До конца месяца у рубля может открыться некоторое окно для укрепления, т. к. на следующей неделе налоговый период. С другой стороны, тренд последних дней — на укрепление доллара к другим валютам. Какая тенденция перевесит непонятно. Но вероятно, что налоговый период будет важнее», — отметил Евгений Коган.
До конца года надо смотреть на фундаментальные факторы. Они сейчас не в пользу рубля, потому что пока рассчитывать на быстрое восстановление экспорта не приходится.
Как сказал вице-премьер Андрей Белоусов, оптимальным для российской экономики будет курс на уровне 80−90 рублей. Это выгодно казне, когда бюджет, сверстанный по более дорогому рублю в начале года, получает дополнительные доходы от ослабления рубля — от растущих налоговых выплат экспортеров. Например, в утвержденном бюджете на 2023−2025 годы заложено умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 рубля за доллар. А сейчас под 85! При этом дефицит бюджета в 2023 году при курсе 68,1 рубля за доллар составит 2% ВВП или около 3 трлн рублей. Ослабление рубля выгодно и российским экспортерам, получающих больше рублевых доходов в РФ при конвертации валютной выручки от экспорта. Это выгодно и российскому внутреннему туризму — все меньше получается купить дорожающих долларов и евро для зарубежной поездки, и все меньше россиян отправляется за рубеж, тратя валюту в иностранных курортах.
Впервые рубль начал заметно падать во время первых санкций 2014 года — до этого доллар долго менялся в диапазоне около 20−25 рублей, в 2014 году доллар поднялся до 40 рублей. Как подсчитали в Экономической экспертной группе, повышение курса доллара на 1 рубль в условиях 2014 года приносило в бюджетную систему 186 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Каждые 10 рублей, на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн рублей, пояснял в 2022 году министр финансов Антон Силуанов.
Мы понимаем, что бюджету это очень даже выгодно. Так что этого диапазона и ждем. Если, конечно, не будет неожиданных потрясений Вывод? Выход из диапазона 80−85 может быть в сторону обновления годовых минимумов рубля.
В прошлом году импорт в РФ резко упал, поставщики продукции в РФ не нуждалась в большом количестве валюты, как до марта 2022 года. В это же время выросли до нового рекорда экспортные доходы России, предложение валюты на Мосбирже намного превышало спрос. Сейчас импорт восстановился, импортеры увеличили покупку валюты на Мосбирже для финансирования поставок в РФ. В это же время поступления экспортных валютных доходов России упало на десятки процентов. «Расчеты показывают, что реальное укрепление рубля приводит к снижению выпуска в отраслях, значительная часть продукции которых поставляется на экспорт (топливная, лесная промышленность, химия и нефтехимия, цветная металлургия)», — отмечают в Экономической экспертной группе. Когда мировые цены на экспорт продукции из РФ растут, то экспортеры в РФ увеличивают и расширяют производство, а когда спрос на мировом рынке падает, то экспортеры не так сильно сокращают издержки — не сокращают производство, штат: в этом им помогает слабеющий рубль.
Боюсь, что для тех, кто мечтает о возвращении рубля на 70-е уровни, это останется лишь в мечтах… Есть только один фактор, который может изменить расклады. Если будет какой-то пакет санкций, вновь кардинально меняющий ситуацию с российским импортом.
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