Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

До сих пор годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России лишь дважды — в июне 2018-го (0,42 процента) и в минувшем апреле (0,22 процента). По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, что нынешняя ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также c рекордным урожаем зерновых и масличных.
Самая высокая продовольственная инфляция по-прежнему сохранялась в Венгрии, хотя и продолжила замедляться, снизившись — с 39 до 34 процентов. Годовые темпы роста цен выше 20 процентов зафиксировали также в Сербии (23,2 процента), Словакии (21,7 процента), Эстонии (20,4 процента), на Украине (20,1 процента).
При этом в большинстве европейских стран инфляция замедлялась — сильнее всего в Португалии (на шесть процентных пунктов), Венгрии (на пять), Литве и Словакии (на 3,7) и Эстонии (на три процентных пункта).
Тем не менее темпы роста цен ниже десяти процентов в годовом выражении наблюдались лишь в четырех странах — в Португалии (9,4 процента), на Кипр (8,4 процента), в Швейцарии (5,3 процента) и Белоруссии (4,4 процента).
Востриков отметил, что эта инфляция стала результатом как роста ставки европейского центробанка, так и высоких цен на энергоносители.
«Рост энергоносителей и ставки рефинансирования ведет к повышению себестоимости, сказывается на цене производства всех европейских товаров, включая продовольствие», — пояснил он.
Исследование проводилось РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за май. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.