08:32 (мск), источник: ТАСС
В Турции заявили, что Украина почти за год экспортировала более 32 млн тонн зерна
Из них почти 4 млн тонн перевезено на Африканский континент, отметил глава Минтранса республики Абдулкадир Уралоглу.
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СТАМБУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Свыше 32 млн тонн сельхозпродукции вывезено из украинских портов почти за год реализации зерновой сделки. При этом объемы перевозки зерновых в страны Африки увеличились до 12%, сообщил глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу.
«Объем вывезенной сельхозпродукции по зерновому коридору с 1 августа 2022 года по 20 июня 2023 года составил 32 млн 58 тыс. 685 тонн, из которых почти 4 млн тонн перевезено на Африканский континент», — приводит в понедельник данные министра телеканал TRT. «В настоящее время доля африканских стран, куда вывозятся зерновые, увеличилась до 12% в сравнении с 6% шестью месяцами ранее. Таким образом поставки зерновых в Африку увеличились вдвое», — отметил Уралоглу.
По его словам, больше всего сельхозпродукции вывезено в Китай — почти 7,7 млн тонн. За ним следует Испания — 5,9 млн тонн. На третьем месте находится Турция, на долю которой приходится 3,6 млн тонн зерновых.
22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца, до 17 июля.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее предупредил, что ни о каком продлении зерновой сделки не может идти речи, если российский пакет стамбульских договоренностей не заработает. Он отметил, что до сих пор сделка реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия.