Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

«Внести в указ президента <…> изменение, заменив в пункте 9 слова “до 1 июля 2023 г.” словами “до 31 декабря 2023 г. включительно”, — говорится в документе.
Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
В ответ Кремль запретил поставлять российскую нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.
Указ президента вступил в силу 1 февраля 2023 года, его действие распространяется на все этапы поставок вплоть до конечного покупателя.