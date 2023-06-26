Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
20Разрушение Каховской ГЭС
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
17:28 (мск), источник: © РИА Новости

Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Путин продлил действие ответных мер на введение потолка цен на российскую нефть, президентский указ опубликовали на портале правовой информации.

Источник: © РИА Новости

«Внести в указ президента <…> изменение, заменив в пункте 9 слова “до 1 июля 2023 г.” словами “до 31 декабря 2023 г. включительно”, — говорится в документе.

Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

В ответ Кремль запретил поставлять российскую нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.

Указ президента вступил в силу 1 февраля 2023 года, его действие распространяется на все этапы поставок вплоть до конечного покупателя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Европарламенте раскрыли страшную правду о Зеленском
'Воздушные бои станут скоротечными'. Какие самолеты передадут Киеву
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирнефтьэнергетикатопливо