05:43 (мск), источник: Daily Storm
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей
Такая мера позволит вырасти экономике страны, убеждены авторы закона.
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Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и внесут на рассмотрение закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех россиян, чей месячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.
Он планируют внести поправки в статью 217 Налогового кодекса, согласно которым «лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ». Авторы законопроекта полагают, что эти меры позволят улучшить финансовое благосостояние людей. Отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, уверены в партии.
Сейчас НДФЛ в России равен 13% для граждан с годовым доходом до пяти миллионов рублей, 15% — для тех, кто зарабатывает выше этого показателя. В случае одобрения законопроекта депутатами, сенаторами и президентом новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.