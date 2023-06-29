Депутат предложил главе ФНС увеличить налоги для «богатых москвичей»

Парламентарий отметил, что уже больше года в России действует так называемая прогрессивная налоговая шкала, доходы россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%.
«Однако считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — сказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, одним из символов праздной и роскошной жизни столицы является район Патриарших прудов. «“Патрики” давно стали темой популярных интернет-мемов», — сказал Чернышов.
«Считаю справедливым, если “налог на “Патрики”” будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва, а также других районов столицы», — добавил он.
Политик считает, что инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки должны финансироваться в том числе за счет «налога на богатство».
По его мнению, дополнительные поступления в бюджет должны направляться на вполне конкретные цели, а не «размываться» по статьям расходов. Он считает, что 2% нужно направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд «Круг добра», 3% — на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.
«Направил соответствующее предложение главе ФНС России Даниилу Егорову. Надеюсь, что уже в ближайшее время в каждом районе Москвы — вне зависимости от его удаленности от центра — появятся современные и комфортные места для отдыха горожан», — отметил Чернышов.