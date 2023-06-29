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12:05 (мск), источник: ТАСС

Глава Минфина США рассчитывает при помощи визита в КНР восстановить контакты стран

По словам Джанет Йеллен, «здоровые экономические отношения» и «здоровая конкуренция» США и Китая возможны и «желательны».

Источник: AFP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен надеется, что ее визит в Китай поспособствует восстановлению контактов с руководством страны.

«Я надеюсь, что мой визит в Китай [приведет к] восстановлению контактов. Там новая группа лидеров, нам нужно познакомиться друг с другом», — сказала министр в интервью телеканалу MSNBC в среду вечером.

Йеллен не сообщила, когда именно состоится ее поездка в КНР. При этом министр отметила, что «здоровые экономические отношения» и «здоровая конкуренция» США и Китая возможны и «желательны», а также будут полезны, хотя у сторон и есть «разногласия». В этой связи США, добавила она, продолжат принимать меры «для защиты интересов национальной безопасности».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Йеллен планирует посетить Пекин в начале июля. Во время визита она рассчитывает провести первые переговоры высокого уровня с момента назначения вице-премьера Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэна.

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