12:05 (мск), источник: ТАСС
Глава Минфина США рассчитывает при помощи визита в КНР восстановить контакты стран
По словам Джанет Йеллен, «здоровые экономические отношения» и «здоровая конкуренция» США и Китая возможны и «желательны».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен надеется, что ее визит в Китай поспособствует восстановлению контактов с руководством страны.
«Я надеюсь, что мой визит в Китай [приведет к] восстановлению контактов. Там новая группа лидеров, нам нужно познакомиться друг с другом», — сказала министр в интервью телеканалу MSNBC в среду вечером.
Йеллен не сообщила, когда именно состоится ее поездка в КНР. При этом министр отметила, что «здоровые экономические отношения» и «здоровая конкуренция» США и Китая возможны и «желательны», а также будут полезны, хотя у сторон и есть «разногласия». В этой связи США, добавила она, продолжат принимать меры «для защиты интересов национальной безопасности».
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Йеллен планирует посетить Пекин в начале июля. Во время визита она рассчитывает провести первые переговоры высокого уровня с момента назначения вице-премьера Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэна.