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02:01 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме похвалили заемщиков из новых регионов за ответственность

Заемщики из новых регионов показывают высокий уровень ответственности, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Удивляет высокая ответственность заемщиков этих территорий, то есть возвратность кредитов очень высокая, поэтому этот фактор, он будет еще больше способствовать тому, что наши банки будут там активно работать, кредитовать и финансировать разные проекты», — заявил Аксаков.

Он добавил, что для упрощенного взаимодействия финансовых институтов были созданы условия: прекращено действие коллекторских агентств, а банки получили регуляторную поддержку со стороны Центробанка.

Ключевая задача, которая стоит перед бизнесом и жителями новых регионов — адаптация к законодательным нормам и механизмам работы финансовых институтов.

Ранее сообщалось, что новые территории получат казначейские кредиты для модернизации коммунальной инфраструктуры.

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