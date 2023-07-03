Эксперты оценили оптимизацию зарплат в «Почте России»

Согласно отчетности по РСБУ, в 2022 г. убыток «Почты России» составил 27,2 млрд руб. при выручке в 208 млрд руб. Таким образом, отрицательная рентабельность составила −13%, отмечает эксперт. Убыток за первый квартал 2023 г. составил 5 млрд руб. при выручке в 50 млрд руб. При этом выручка от почтовой связи сократилась на 5%. В 2021 г. чистая прибыль компании составляла 265,99 млн руб.
Большинство проблем компании носят объективный характер и связаны в первую очередь с сокращением трансграничной электронной торговли, подчеркнул Салихов.
Этот сегмент резко сократился в 2022 г. после того, как российские банковские карты перестали работать за границей, сказал он. Основные зарубежные интернет-магазины ушли из России, возникли проблемы с логистикой.
«Это привело к сокращению количества обрабатываемых международных почтовых отправлений на десятки процентов по сравнению с 2021 г. Обеспечение обработки в трансграничной интернет-торговле было одним из растущих и прибыльных сегментов почты», — заявил эксперт «Ведомостям». Сокращение объемов объективно отрицательно сказалось на показателях компании, резюмировал он.
«Сейчас “Почта России” перестраивает свои бизнес-процессы, подстраивает их под новую реальность. Такой путь прошли практически все логистические и торговые компании в России, причем немного раньше — с начала пандемии и ковидных ограничений. И этот процесс не всегда проходит безболезненно — по ряду направлений компаниям пришлось пересматривать штатные расписания сотрудников, а в ряде других, наоборот, осуществлять активный набор», — сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
По его словам, это абсолютно естественный для коммерческих предприятий путь, когда одни проекты завершаются или закрываются по разным причинам, а другие получают новое развитие.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов отмечает, что форматы взаимодействия «Почты России» с компаниями интернет-торговли будут определять география и структура потребительского спроса.
Решать финансовые проблемы компании можно только через расширение объема услуг, полагает он.
«Почте России» давно нужно было задуматься об изменении формата работы, считает эксперт. «Она имеет более разветвленную сеть отделений, чем многие банки. Почему бы это не использовать? Почему не сосредоточить на базе отделений почты в отдаленных районах уже готовый комплекс услуг “Мой бизнес”, “Мои документы”, телетайп? Привлекать туда население оказанием государственных и муниципальных услуг. Это могут быть, в том числе, бесплатные услуги, которые оплачивают региональные бюджеты», — рассуждает Сафонов.
В отдаленных районах, по его мнению, возможно также «завязать» на почту часть услуг служб занятости и фонда соцстрахования, чтобы людям из села не приходилось ехать за ними в город.
Почта должна стать «центром коммуникаций», новой «экосистемой» с комплексом услуг для населения, подчеркнул Сафонов.
Почтовые службы всех стран в той или иной степени испытывают кризис своей модели развития, продолжает Салихов. Традиционные почтовые услуги — отправление писем и посылок — по мере развития современных коммуникационных технологий пользуются меньшим спросом.
Обслуживание логистики интернет-торговли является одним из очевидных вариантов для почтовых служб, но крупные интернет-гиганты рассматривают логистику как одно из важнейших преимуществ для своего бизнеса, поэтому обычно предпочитают развивать самостоятельно.
Почтовые службы, в отличие от коммерческих операторов, несут при этом социальную нагрузку с точки зрения поддержания своих филиалов во всех населенных пунктах, даже если они являются убыточными, подчеркивает эксперт.
«Поэтому везде идут поиски устойчивой бизнес-модели для почтовых служб, которая может включать оказание финансовых услуг, продажа других товаров и услуг, другие варианты поддержания финансовой устойчивости. В этом смысле “Почта России” не является исключением, все те же варианты рассматривались или рассматриваются и для нее», — пояснил Салихов.
«Коммерсантъ» сообщил 3 июля, что работники «Почты России» могут получать до 50% от оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего сотрудника на одного замещающего работника. При этом на 100% должность может замещаться не более трех месяцев, и на одного работника может быть возложено не более 50% работ.
Кроме того, согласно тексту приказа, одну вакансию может замещать не более пяти работников одновременно, кроме начальников и заместителей начальников отделений связи. При увеличении объема работ сотрудники могут получать до 25% от оклада отсутствующего работника, но не более одного месяца.
Сейчас в ряде регионов у «Почты России» есть свободные ставки, их делят, чтобы получать большую зарплату. Например, на трех сотрудников в отделении может делиться пять ставок, рассказал источник издания.
В самой компании заявили, что упомянутый приказ вводит ограничения «по максимально возможному» совокупному вознаграждению руководящего состава, и о сокращении основного персонала «речи не идет».
В «Почте России» также пообещали в ближайшее время открыть дополнительно 1 тыс. ставок для развития проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.
Работать на двух должностях теперь разрешено до трех месяцев, поэтому в регионах может наблюдаться уменьшение зарплат и отток сотрудников, допускает член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия»). Но он обращает внимание на реакцию «Почты России» на сообщение о массовых увольнениях и высказанное намерение открывать новые вакансии. Чаплин сказал «Ведомостям», что вопрос соблюдения прав сотрудников «требует пристального контроля», и попросил власти регионов его обеспечить.
Сокращение числа сотрудников почты при этом продолжается на протяжении многих последних лет, добавил Салихов.
И это оправдано с точки зрения оптимизации издержек, автоматизации и повышения технологичности в логистике, считает он.
В 2023 г. у «Почты России» сменился руководитель. 11 января в должность гендиректора вступил Михаил Волков, сменивший Максима Акимова, который возглавлял компанию с 2020 г.
Министр цифрового развития России Максут Шадаев на встрече с Волковым в начале февраля поручил топ-менеджеру разработать новую стратегию развития «Почты России» и представить предложения по оптимизации затрат. Одной из тем их разговора было финансовое положение компании, в том числе поиск дополнительных источников доходов, а также контроль над статьями расходов, отмечалось в сообщении Минцифры.