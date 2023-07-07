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04:31 (мск), источник: РБК

Twitter пригрозил судом Цукербергу за запуск аналога соцсети

Юрист Twitter отправил Цукербергу письмо в котором обвинил компанию миллиардера в переманивании сотрудников для создания аналога соцсети. Компания Илона Маска может обратиться в суд.

Источник: AP 2023

Twitter угрожает подать в суд на Meta (суд в России признал деятельность компании экстремистской и запретил ее), обвиняя ее в переманивании сотрудников для создания аналога приложения, пишет издание Semafor cо ссылкой на письмо юриста Twitter Алекса Спиро гендиректору Meta Марку Цукербергу.

По данным издания, письмо Цукерберг получил спустя пару часов после запуска Threads, новой соцсети, которая позиционируется как аналог Twitter. Meta обвинили в «систематическом, преднамеренном и незаконном присвоении коммерческих секретов и другой интеллектуальной собственности Twitter» и предупредили, что Twitter оставляет за собой право обратиться в суд.

В письме Спиро говорится, что Meta наняла десятки бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ» к коммерческим секретам компании и строго конфиденциальной информации. Юрист Twitter пишет, что именно этим сотрудникам поручили создать «приложение-подражатель» с конкретным намерением использовать коммерческие секреты Twitter при его разработке.

Threads было запущено 6 июля, приложение сталосамым скачиваемым на платформе iOS в США и России. К вечеру Цукерберг сообщил, что число профилей достигло 30 млн.

Threads создана на базе Instagram, из последней пользователи могут перенести личные данные, аватар и подписки. Эксперты называли интеграцию соцсетей одним из преимуществ Threads — число пользователей Instagram достигло 2 млрд прошлой осенью, а у Twitter было 259,4 млн активных пользователей в ноябре 2022-го.

В Threads можно публиковать текстовые сообщения, отвечать на них, ставить лайки и делиться чужими постами в своем профиле. Лимит знаков в одном сообщении в Threads составляет 500 символов, максимальная длина видео — 5 минут. Для сравнения: у Twitter эти показатели составляют 4 тыс. и 2 минуты 20 секунд соответственно.

В России Threads работает только через VPN, убедился корреспондент РБК. В Роскомнадзоре ранее говорили, что пока не намерены блокировать соцсеть — в ведомстве отмечали, что по иску Генпрокуратуры суд запретил деятельность Meta Platforms по реализации Facebook и Instagram.

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