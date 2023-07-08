11:08 (мск), источник: © РИА Новости
Аir Moldova продлила отмену всех авиарейсов
КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Компания Аir Moldova сообщила на сайте, что продлевает отмену всех авиарейсов до 31 июля из-за финансовых проблем.
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Ранее орган гражданской авиации информировал, что около 30 тысяч пассажиров пострадали в Молдавии весной из-за отмены рейсов Аir Moldova. Со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов, ожидалось, что рейсы возобновятся с 30 июня.
«Выполнение всех полетов прекращено до 31 июля включительно. Уважаемые пассажиры, авиакомпания продолжает обрабатывать все поступающие запросы на получение возвратов за отмененные рейсы. Пассажиры, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, по запросу получат возврат денежных средств на карту, которой был оплачен билет», — говорится в заявлении на сайте компании.
Руководство Air Moldova благодарит пассажиров за понимание и терпение.
Авиакомпания Air Moldova начала отменять некоторые рейсы со 2 марта. Представители перевозчика объясняли это операционными и финансовыми проблемами. В ответ орган гражданской авиации Молдавии провел внеплановую проверку авиакомпании и обязал ее выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов.