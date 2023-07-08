Праздник Ивана Купала: семь народных традиций Один из древнейших языческих праздников восточных славян посвящен летнему солнцестоянию и восхваляет цветение и плодородие
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
12:09 (мск), источник: Life.ru

В Мексике заявили о желании увеличить поставки текилы в Россию

Мексика заинтересована в увеличении поставок текилы в Россию, прежде всего за счёт небольших местных производителей. Об этом заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас в беседе с РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что был бы рад увеличить экспорт напитка на 200−300%, однако назвал это невыполнимым. По словам дипломата, большая часть предназначена для рынков других стран, в том числе США. В связи с этим Мехико по большей части заинтересован не в крупных производителях, а в тех, у кого есть плантации агавы, используемой для производства текилы, и в маленьких фабриках, которые могли бы заниматься импортом в Россию.

Мехиас назвал увеличение экспорта текилы в Россию самым простым путём к увеличению взаимного товарооборота. Кроме того, он напомнил об ещё одном крепком напитке из агавы — мескале, которые тоже постепенно начинают «узнавать» в российских заведениях.

А ранее Лайф рассказывал, что Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию, опередив Италию. Согласно подсчётам, за период с января по май 2023 года из Грузии было ввезено 24,15 миллиона литров напитка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Загадочное признание астронавта "Аполлона-17"
5 русских писателей, предсказавших украинский конфликт и выход из него
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта