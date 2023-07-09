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09:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Австрийская OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту

Генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил газете Financial Times, что концерн продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту с «Газпромом», который действует до 2040 года.

Источник: Reuters

OMV — нефтегазовая компания, которая, по данным FT, обеспечивает 30% австрийского рынка газа. В 2022 году доходы OMV составили €62 млрд. Крупнейшим акционером компании является правительство Австрии.

«До тех пор, пока “Газпром” будет осуществлять поставки… мы будем продолжать получать эти объемы у “Газпрома”», — сказал Штерн.

На вопрос FT, как компания отреагирует, если Евросоюз введет санкции против российского газа, гендиректор заявил, что этот вопрос должны решать политики, но предупредил, что устранение источников может привести к росту цен.

Штерн подчеркнул, что OMV как промышленная компания обязана использовать доступные источники, пока это юридически приемлемо.

В прошлом месяце министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что страна снизила долю закупок российского газа к декабрю 2022 года до 50% от общего объема газового импорта. При этом она призвала австрийские энергокомпании прилагать больше усилий для отказа от топлива из РФ.

Доля российского газа в закупках энергоносителей Австрией постоянно меняется. В ноябре доля российского газа в австрийском импорте составляла 41%, в октябре — 23%. Это связано с тем, что участники газового рынка не обязаны сообщать Минэнерго точный источник происхождения импортируемого газа. Это может привести к тому, что, несмотря на усилия по снижению доли российского газа в импорте, фактически эта доля будет расти.

Эрдни Кагалтынов

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