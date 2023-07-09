Австрийская OMV продолжит закупать российский газ по долгосрочному контракту

OMV — нефтегазовая компания, которая, по данным FT, обеспечивает 30% австрийского рынка газа. В 2022 году доходы OMV составили €62 млрд. Крупнейшим акционером компании является правительство Австрии.
«До тех пор, пока “Газпром” будет осуществлять поставки… мы будем продолжать получать эти объемы у “Газпрома”», — сказал Штерн.
На вопрос FT, как компания отреагирует, если Евросоюз введет санкции против российского газа, гендиректор заявил, что этот вопрос должны решать политики, но предупредил, что устранение источников может привести к росту цен.
Штерн подчеркнул, что OMV как промышленная компания обязана использовать доступные источники, пока это юридически приемлемо.
В прошлом месяце министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила, что страна снизила долю закупок российского газа к декабрю 2022 года до 50% от общего объема газового импорта. При этом она призвала австрийские энергокомпании прилагать больше усилий для отказа от топлива из РФ.
Доля российского газа в закупках энергоносителей Австрией постоянно меняется. В ноябре доля российского газа в австрийском импорте составляла 41%, в октябре — 23%. Это связано с тем, что участники газового рынка не обязаны сообщать Минэнерго точный источник происхождения импортируемого газа. Это может привести к тому, что, несмотря на усилия по снижению доли российского газа в импорте, фактически эта доля будет расти.