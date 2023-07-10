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15:15 (мск), источник: © РИА Новости

Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские предприятия в два раза нарастили выпуск истребителей для нужд спецоперации, заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По некоторым позициям мы <…> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению (задач. — Прим. ред.) нашей специальной военной операции», — сказал он.

Кроме того, предприятия госкорпорации серийно и в необходимых объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», продолжил Артяков.

Он отметил, что если ранее производство было сосредоточено на дальнейшей модернизации и окончании НИОКР, то сегодня «Кинжал» вышел в «твердую серию». Этот комплекс поставляют Минобороны в необходимых количествах.

Заявления украинских властей о якобы перехваченных «Кинжалах» первый замгендиректора «Ростеха» назвал пропагандой, подчеркнув, что ракету перехватить невозможно.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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