Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО

«По некоторым позициям мы <…> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению (задач. — Прим. ред.) нашей специальной военной операции», — сказал он.
Кроме того, предприятия госкорпорации серийно и в необходимых объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», продолжил Артяков.
Он отметил, что если ранее производство было сосредоточено на дальнейшей модернизации и окончании НИОКР, то сегодня «Кинжал» вышел в «твердую серию». Этот комплекс поставляют Минобороны в необходимых количествах.
Заявления украинских властей о якобы перехваченных «Кинжалах» первый замгендиректора «Ростеха» назвал пропагандой, подчеркнув, что ракету перехватить невозможно.