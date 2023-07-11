Госдума приняла закон о противодействии хищению денег с банковских карт граждан

Законом устанавливается обязанность банков осуществить проверку наличия признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, до момента списания денежных средств.
Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента будут устанавливаться Центральным банком России и размещаться на его официальном сайте.
Банки при выявлении ими операции, соответствующей признакам осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, приостанавливает прием к исполнению распоряжения клиента на два дня и отказывает в совершении соответствующей операции.
Кроме того, законом предусматривается порядок возмещения клиенту суммы операции, совершенной без добровольного согласия.
Оператор по переводу денежных средств будет обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение 30 дней после получения заявления клиента — физического лица о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента, а в случае трансграничного перевода денежных средств — в течение 60 дней, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без добровольного согласия клиента.
«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод. Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь. После принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали. А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги», — прокомментировал приятный закон спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Закон после одобрения Советом Федерации и подписания президентом России вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.