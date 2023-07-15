02:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Американская нефтесервисная компания объявила о прекращении поставок в Россию
Американская нефтесервисная SLB (ранее — Schlumberger) компания объявила о прекращении поставок в Россию, об этом сообщается на ее сайте.
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«Сегодня SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что с марта 2022 года компания предприняла добровольные меры по сокращению своей деятельности в России и объявила о прекращении инвестиций.
В мае SLB, которая является одной из крупнейших нефтесервисных корпораций мира, ограничила операционную деятельность в России, чтобы продолжить работать в условиях введенных санкций. Фирма объяснила решение тем, что ее российский бизнес «зачастую» нарушал действие санкций.