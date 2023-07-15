Выбраны самые смешные фотографии домашних животных 2023 года В кадр попали голодная черепаха, улыбающийся хорек, победоносный кот и многие другие
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
11Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
02:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Американская нефтесервисная компания объявила о прекращении поставок в Россию

Американская нефтесервисная SLB (ранее — Schlumberger) компания объявила о прекращении поставок в Россию, об этом сообщается на ее сайте.

Источник: Reuters

«Сегодня SLB объявила о прекращении поставок продукции и технологий в Россию со всех предприятий по всему миру в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что с марта 2022 года компания предприняла добровольные меры по сокращению своей деятельности в России и объявила о прекращении инвестиций.

В мае SLB, которая является одной из крупнейших нефтесервисных корпораций мира, ограничила операционную деятельность в России, чтобы продолжить работать в условиях введенных санкций. Фирма объяснила решение тем, что ее российский бизнес «зачастую» нарушал действие санкций.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян
Шольц оговорился и пригласил Украину в НАТО
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьсанкции