05:44 (мск), источник: Известия
Цены на новостройки стремительно выросли за две недели
В России почти на 2% увеличилась стоимость квадратного метра в новостройках за последние 14 дней, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости.
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Средние цены поднялись на 1,7%, тогда как за год до этого рост составил только 3,7%, рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. На рынке развивается тенденция роста стоимости квадратного метра, согласен коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.
По информации руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова, за последние 14 дней в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях, рост действительно есть — средний показатель поднялся на 0,3%, за месяц цены прибавили 0,8%.
В числе причин роста подорожание квадратного метра — ослабление курса национальной валюты, также растет активность частных инвесторов, которые начинают вкладывать свои сбережения в недвижимость, чтобы защитить от инфляции, сказал Сергей Зайцев.
Растут цены и за счет увеличения себестоимости строительства: поднимаются цены на материалы, увеличиваются накладные расходы, затраты на оплату труда персонала, отметил Игорь Сибренков.