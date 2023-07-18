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Теракт на Крымском мосту
18:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Восстановление Крымского моста может обойтись в 1−1,3 млрд рублей

Возведение дополнительного моста, который необходим для ремонта Крымского моста, займет два месяца. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Восстановление, по предварительным данным, обойдется в 1−1,3 млрд руб., заявил вице-премьер.

Источник: РИА "Новости"

«Уже вчера начали переброску труб, металлоконструкций из Тольятти. За два месяца мы его построим», — рассказал вице-премьер во время «Открытого диалога» с российскими сенаторами. Временный мост будет длиной 250 м, поскольку с моря подойти к повреждениям невозможно.

«Сколько будет стоить —- пока мы видим один миллиард — 1,3 миллиарда (рублей). Это предварительные расчеты», — сказал Хуснуллин позже журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме. По словам Марата Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят к 15 сентября, по второй стороне — к 1 ноября. Запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности, сообщил он.

В результате атаки двух надводных беспилотников в ночь на 17 июля был поврежден пролет моста, еще один получил осевое смещение. Опоры остались целы. Погибла пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.

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Анастасия Ларина

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