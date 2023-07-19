В России могут создать цифровые паспорта промышленной продукции

«Палата поддерживает такую новеллу, как создание системы цифровых паспортов промышленной продукции. Это позволит в едином ключе идентифицировать однотипные российский товары на всем их “жизненном цикле” по цепочке: регулятор — заказчик — производитель — поставщик — конечный потребитель», — сказал он.
Кроме того, глава ТПП рассказал, что спрос на отечественную промышленную продукцию предлагается стимулировать посредством использования специального логотипа государственной информационной системы промышленности ГИСП. По его словам, это делается для более активного продвижения российских товаров на рынках сбыта.
По его информации, Минпромторг России уже разрабатывает «логотип российского товара», который представляет собой идентификацию продукции по специальному QR-коду, что позволит ознакомиться с соответствующей записью о продукции в ГИСП, техническими характеристиками, данными об уровне локализации.
Катырин объяснил, что поправки направлены на «первоочередное закрепление мер стимулирования приобретения российской промышленной продукции при реализации инвестиционных проектов с господдержкой перед промышленной продукцией, происходящей из иностранных государств».
Законопроект предусматривает введение реестра российской промышленной продукции.
10 июля РБК, ссылаясь на доклад ученых Центра развития НИУ ВШЭ, написало, что российская промышленность с февраля 2023 года демонстрирует восстановительный подъем. Эксперты отметили, что наблюдающийся «фронтальный подъем» в обрабатывающих производствах случается редко.