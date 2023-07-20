Путин принял участие в церемонии отправки первой СПГ-линии из Мурманска

Российского лидера попросили дать старт отправке первой СПГ-линии. «Разрешаю», — произнес Путин и дал сигнал.
Ранее на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск» Путин заявил, что реализация проекта «Арктик СПГ 2» будет осуществлена в срок и нужного качества.
Всего намечено строительство трех линий совокупной мощностью 19,8 миллиона тонн в год. Ранее аналитики Rystad Energy предположили, что «Новатэк» может перенести запуск проекта на три-четыре года из-за отсутствия компрессоров и газовых турбин западного производства.