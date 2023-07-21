Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Согласно опубликованным в мае расчетам агентства, объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам прошлого года составил 16,6%, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 года.
Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, опустившись по его итогу до 15,45%. Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.
Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%.
На прошлой неделе Центробанк сообщил, что внешний долг России по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 33 миллиарда долларов, или на 8,7%. Таким образом, текущий уровень долга стал минимальным с конца 2006 года. Впервые до минимального с 2006 года уровня он опустился по итогам первого квартала текущего года, когда составил 354,8 миллиарда долларов.