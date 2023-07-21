17:35 (мск), источник: РБК Life
В Китае запустили самый большой в мире морской ветрогенератор
Высота установки сопоставима с 50-этажным домом.
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Китайская корпорация Three Gorges Energy запустила самую большую в мире морскую ветряную турбину, мощность которой составляет 16 МВт. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Гигантская установка диаметром 260 метров будет снабжать электроэнергией около 36 тыс. домов жителей Китая. Каждая лопасть имеет длину 123 м и весит 54 тонны. За один оборот гигантский ветряк вырабатывает 34,2 кВтч энергии. Всего турбина будет снабжать электричеством 36 тыс. китайских домов. Высота самой башни, на вершине которой установлен ротор, составляет 152 метра, это сопоставимо с высотой 50-этажного дома.
Общий вес конструкции равен 385 т, плюсом к этому еще и три 123-метровых лопасти по 54 т весом каждая. Турбина способна выдерживать порывы ветра со скоростью до 287 км/ч. Ожидается, что ежегодно установка будет производить около 66 гигаватт-часов.
Инженерное сооружение расположено в Тайваньском проливе, где наблюдаются «почти штормовые» условия со скоростью ветра свыше 51 км/ч более 200 дней в году.
Примечательно: ранее самой крупной считалась ветряная турбина мощностью 14 МВт в Роттердаме компании GE Renewable Energy.
В феврале этого года были высказаны предположения, что «зеленая» ветряная энергетика в океане стала угрозой для китов, об этом заговорили после того, как за несколько месяцев на атлантическое побережье США выбросило около двух десятков особей. Но власти и отраслевые компании отрицают, что ветрогенераторы могут как-либо повлиять на жизнь китов, писал Bloomberg.
Тогда же стало известно, что за 2022 года страны Европейского союза впервые получили большую часть электрической энергии из возобновляемых источников, а не из газа, следует из данных британского аналитического центра Ember. Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22% электроэнергии в ЕС, газовые — 20%. На угольных выработали 16% электричества.