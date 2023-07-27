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09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Volkswagen подтвердил продажу российских активов за €125 млн

Немецкий автоконцерн Volkswagen опубликовал отчетность за первое полугодие 2023 года (.pdf). Согласно документу, стоимость сделки по продаже российскому «Арт-Финанс» 100% долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольных ему четырех компаниях составила €125 млн. Сделка была завершена 18 мая.

Источник: AP 2023

Помимо ООО «Фольксваген Груп Рус» под контроль «Арт-Финанс», близкой, по данным «Интерфакса», к дилерскому холдингу «Авилон», перешли ООО «Фольксваген Компоненты и Сервисы», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс» и ООО «Скания Страхование».

С ноября 2007 года Volkswagen производил автомобили в Калужской области. В 2011 году компании «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skodaна заводе в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года компания остановила производство на обоих предприятиях.

Через год Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы концерна в России по иску ГАЗа, который требовал взыскать более 15,5 млрд руб. Потом суд снял ограничения с активов. 21 июня 2023 года бывшая российская дочерняя компания Volkswagen сообщила о смене названия на AGR Automotive Group.

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