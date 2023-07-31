Комета в форме корабля из «Звездных войн» приближается к Земле Она окажется максимально близко к планете в момент солнечного затмения
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Цены на курицу в России побили исторический рекорд

Куриное мясо дорожает как на оптовом рынке, так и в рознице, пишет Forbes.

Источник: РИА "Новости"

Цены на куриное мясо установили новый рекорд, пишет деловое издание Forbes со ссылкой на данные Росстата. Килограмм куриного мяса на оптовом рынке подорожал в июле до 196 рублей 93 копеек, а в розничных сетях — в среднем до 270 рублей.

По данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (ЕМИСС), в июне средняя цена на килограмм охлажденного и мороженого мясо кур выросла на 6,8%, до 193 рублей 48 копеек. Это выше, чем в апреле 2022 года, когда был установлен предыдущий ценовой рекорд в 190 рублей 85 копеек за килограмм. После роста весной 2022 года цены на курятину снижались вплоть до 170 рублей в марте 2023 года, а затем снова начали расти.

В рознице цены на куриное мясо варьируются в широком диапазоне от 200 до 350 рублей за килограмм, сообщила Forbes генеральный директор аналитической компании Emeat Любовь Савкина. По ее словам, в отличие от переживших снижение оптовых цен, цены на курицу в рознице растут с июня 2022 года.

Себестоимости мяса птицы растет из-за повышения цен на компоненты кормовых добавок, оборудование и расходники, пояснил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

В середине июля в Минсельхозе сообщали, что цена куриное мясо за год выросла на 6%, несмотря на рост производства в России. В министерстве отметили, что рост цен носит сезонный характер, и ситуация на продовольственном рынке стабильна.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Константин Косачев оценил роль Африки и риск Америки
Бабченко поймали за яйца. «Киевским мертвецом» занялась полиция Эстонии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта