10:41 (мск), источник: Аргументы и факты
Цены на курицу в России побили исторический рекорд
Куриное мясо дорожает как на оптовом рынке, так и в рознице, пишет Forbes.
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Цены на куриное мясо установили новый рекорд, пишет деловое издание Forbes со ссылкой на данные Росстата. Килограмм куриного мяса на оптовом рынке подорожал в июле до 196 рублей 93 копеек, а в розничных сетях — в среднем до 270 рублей.
По данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (ЕМИСС), в июне средняя цена на килограмм охлажденного и мороженого мясо кур выросла на 6,8%, до 193 рублей 48 копеек. Это выше, чем в апреле 2022 года, когда был установлен предыдущий ценовой рекорд в 190 рублей 85 копеек за килограмм. После роста весной 2022 года цены на курятину снижались вплоть до 170 рублей в марте 2023 года, а затем снова начали расти.
В рознице цены на куриное мясо варьируются в широком диапазоне от 200 до 350 рублей за килограмм, сообщила Forbes генеральный директор аналитической компании Emeat Любовь Савкина. По ее словам, в отличие от переживших снижение оптовых цен, цены на курицу в рознице растут с июня 2022 года.
Себестоимости мяса птицы растет из-за повышения цен на компоненты кормовых добавок, оборудование и расходники, пояснил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
В середине июля в Минсельхозе сообщали, что цена куриное мясо за год выросла на 6%, несмотря на рост производства в России. В министерстве отметили, что рост цен носит сезонный характер, и ситуация на продовольственном рынке стабильна.