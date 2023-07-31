09:55 (мск), источник: ТАСС
Источник сообщил, что Турция прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки
Республика продолжает контакты по этому вопросу с ООН, Россией и Украиной.
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СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Турция не снижает усилий, направленных на возобновление черноморской зерновой инициативы, продолжает контакты по этому вопросу с ООН, Россией и Украиной. Переговоры ведутся по линии МИД и Минобороны и в тесной координации между ведомствами, сообщил в понедельник местный дипломатический источник.
«Переговоры ведутся, в Турции исходят из того, что зерновая инициатива способствует обеспечению продовольственной безопасности», — сказал собеседник, добавив, что в Анкаре надежду на возобновление сделки возлагают на предстоящие переговоры по телефону и очно между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят зерновую сделку по телефону 2 августа. Тогда же может быть согласована дата очной встречи президентов.