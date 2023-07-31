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Спецоперация на Украине
09:55 (мск), источник: ТАСС

Источник сообщил, что Турция прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки

Республика продолжает контакты по этому вопросу с ООН, Россией и Украиной.

Источник: AFP 2023

СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Турция не снижает усилий, направленных на возобновление черноморской зерновой инициативы, продолжает контакты по этому вопросу с ООН, Россией и Украиной. Переговоры ведутся по линии МИД и Минобороны и в тесной координации между ведомствами, сообщил в понедельник местный дипломатический источник.

«Переговоры ведутся, в Турции исходят из того, что зерновая инициатива способствует обеспечению продовольственной безопасности», — сказал собеседник, добавив, что в Анкаре надежду на возобновление сделки возлагают на предстоящие переговоры по телефону и очно между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят зерновую сделку по телефону 2 августа. Тогда же может быть согласована дата очной встречи президентов.

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.
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