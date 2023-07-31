10:19 (мск), источник: ТАСС
Европа заполнила свои газовые хранилища на 85%
При сохранении текущих темпов закачки Европа может заполнить ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону уже в августе.
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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища (ПХГ) более чем на 85%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При сохранении текущих темпов закачки Европа может заполнить ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону уже в августе.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 85,37% (на 15 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится более 93 млрд куб. м газа.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Европа надеется к ноябрю заполнить газовые хранилища на 90%.
В прошлом году пиковая заполненность газовых хранилищ ЕС — 95,64% — была достигнута в середине ноября. На 90% ПХГ были заполнены в начале октября.
Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в «Газпроме». Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за сжиженный природный газ, считают в российском холдинге.