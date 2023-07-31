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18:13 (мск), источник: Ведомости

Украина договорилась с Хорватией об использовании ее портов для вывоза зерна

Украина договорилась с Хорватией об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для вывоза украинского зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: AP 2023

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью», — рассказал Кулеба. Его слова приводятся в сообщении на сайте украинского МИДа.

Уточняется, что на Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман. В ходе встречи с Кулебой министры обсудили как украинский продовольственный экспорт, так и военную помощь республики. Кулеба не стал подробно комментировать вопросы с оружием, отметив лишь, что есть конкретные договоренности, а помощь Хорватии «очень солидна». Уточняется, что Хорватия поддержала «формулу мира» Зеленского.

Россия покинула зерновую инициативу, соглашение о которой было подписано 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины, 17 июля. В Кремле объяснили это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции. Президент РФ Владимир Путин при этом отмечал, что сделка может быть возобновлена в случае выполнения требований России.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев планирует продолжить черноморскую инициативу и без России. 21 июля он обсудил возможность продления зерного соглашения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.
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