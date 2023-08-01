РЖД просит повысить тарифы из-за расходов на безопасность

ОАО РЖД просит правительство предоставить дополнительную надбавку к грузовому тарифу в 1% на обеспечение транспортной безопасности, сообщили «Ъ» два источника, знакомые с ходом обсуждения. В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова запрос «Ъ» переадресовали в ОАО РЖД, там от комментариев отказались.
Транспортная безопасность — «вещь дорогостоящая», говорил еще в 2018 году глава ОАО РЖД Олег Белозеров. Тогда он оценивал затраты монополии только на соответствие вводимому закону о транспортной безопасности в 600 млрд руб.
С началом боевых действий на Украине ситуация обострилась. Так, 1 мая 2022 года был подорван мост через реку Смердица между Суджей и Сосновым Бором в Курской области, он частично обрушился, восстановительные работы заняли три дня. В июле 2022 года были подорваны железнодорожные пути со следовавшим по ним грузовым составом в Унечском районе Брянской области. Никто не пострадал, подвижной состав получил повреждения.
За полтора года произошло более десятка случаев поджога релейных шкафов на железных дорогах, в том числе в регионах, далеких от зоны боевых действий на Украине, — например, в Кемеровской области.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, комментируя теракты на железной дороге, подчеркивал, что «на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло».
Однако источник, знакомый с позицией ОАО РЖД, утверждает, что затраты на транспортную безопасность в 2022 году превысили 45 млрд руб. (1% индексации тарифа — меньше половины этой суммы).
«Все мероприятия по этой линии, включая привлечение спецподразделений для защиты объектов и оснащение техническими средствами, финансируются из собственных средств ОАО РЖД, — сообщил он.— Это довольно большая финансовая нагрузка на компанию, особенно с учетом роста количества незаконных вмешательств в последнее время». Предлагаемая индексация на 1% лишь частично покроет рост расходов компании, резюмирует он.
Базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития планировалась на уровне 7,1%.
Еще на 2% тариф должен вырасти за счет увеличения надбавки на капремонт (с 5% до 7%).
«Ведомости» в феврале писали об обсуждении возможности допиндексации тарифа на 1% в 2024 году и на 2% в 2025 году на обеспечение транспортной безопасности в числе других тарифных инициатив.
Собеседник «Ъ» среди грузоотправителей между тем отмечает серьезный рост тарифов ОАО РЖД в последние годы, заметно превышающий заложенные в долгосрочной программе развития монополии показатели (инфляция минус 0,1%).
Действительно, в 2022 году индексация была существенной — на 6,8% в начале года и на 11% с июня, давая итоговую к уровню 2021 года в 18,6%. И это без учета точечных повышений тарифа, в том числе отмены льгот для угольного экспорта. В 2023 году тариф вырос на 8% плюс дополнительный 1% на капремонт, а также была продлена отмена понижающих коэффициентов для экспортных перевозок угля и был повышен тариф на дальние перевозки руд и железнодорожных концентратов на экспорт через пограничные станции.
Один из грузоотправителей подчеркивает, что «рост финансовой нагрузки на ОАО РЖД в сфере обеспечения транспортной безопасности не объясняет сам по себе, почему эти расходы должны финансироваться за счет роста тарифа, а не прямой господдержки». Но глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что это — «один из редких случаев, когда запрос индексации оправдан».
Террористическая угроза заметно усилилась, поясняет он, «необходимость в защитных мероприятиях, расходы на которые в финплане ОАО РЖД не предусмотрены, остра как никогда».
Важно, уточняет эксперты, чтобы надбавка была «однократной, целевой и не сохранялась в базовой индексации, как предыдущие». За счет нее нужно обеспечить в первую очередь меры физической противодронной защиты — как минимум, противодронные ружья и обучение персонала их применению, меры телематической и страховой защиты, полагает он, которая может применяться и в интересах грузоотправителей.