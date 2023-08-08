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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Казахстан упростит въезд иностранцам с востребованными специальностями

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил обеспечить упрощенный въезд иностранным гражданам, специальность которых востребована в стране. Он считает, что нужно привлекать зарубежных высококвалифицированных специалистов в те сферы, где их не хватает.

Источник: Reuters

В частности, Министерству цифрового развития он поручил расширить работу по привлечению «лучших IT-специалистов».

«Министерству труда совместно министерством иностранных дел надо обеспечить упрощенный въезд в страну иностранным гражданам, имеющим востребованные в стране специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане», — сказал господин Смаилов на заседании правительства (цитата по «Интерфаксу»).

В январе Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. В феврале власти республики также запретили оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту. При этом иностранцы с востребованными профессиями могут в приоритетном порядке получить разрешение на ПМЖ в Казахстане. В список таких профессий включены IT-специалисты, экологи, металлурги, архитекторы и химики.

Лаура Кеффер

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