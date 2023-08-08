Глава Минздрава анонсировал новую систему оплаты труда медработников

В России с 2025 года введут новую систему оплаты труда медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передают «РИА Новости».
«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. Cегодня именно отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда, идет в пилотных режимах, изучаем опыт субъектов», — сообщил глава Минздрава. Он не уточнил, что из себя будет представлять новая система оплаты.
В июне Владимир Путин призвал модернизировать систему оплаты труда медиков. «Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», — заявил президент на церемонии открытия медцентров в регионах, где он выступал по видеосвязи.
В июне 2021 года Путин утверждал, что в России будет введена новая система оплаты труда работников здравоохранения, предусматривающая «одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок». «Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», — сказал президент в обращении по случаю Дня медицинского работника.
С 1 января 2023 года отдельные категории врачей и медперсонала получают дополнительные выплаты в диапазоне от 4000 до 18 500 рублей. Например, врачи центральных районных и районных больниц получают ежемесячную надбавку 18 500 рублей, врачи первичного звена — 14 500 рублей, врачи скорой медицинской помощи — 11 500 рублей, фельдшеры и медсестры скорой помощи — 7000 рублей.