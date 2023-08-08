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19:21 (мск), источник: ТАСС

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2023 год почти на 4%

Она составила $82,62 за баррель.

ЦБ: $ 96.0755   -0.49 € 105.4352   -0.62 ММВБ: $ 97.1000   +1.82 € 106.4575   +1.16
Источник: Reuters

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году почти на 4% — до $82,62 за баррель против $79,34 в предыдущем прогнозе, говорится в отчете Управления энергетической информации министерства.

Ведомство также ожидает, что добровольное снижение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки (б/с) наряду с растущим спросом продолжит подталкивать нефтяные котировки вверх до конца года. Как отмечается в отчете, цена Brent в ноябре и декабре увеличится до $88 за баррель, а в 2024 году котировки составят в среднем $86 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $77,79 за баррель в 2023 году и $81,48 за баррель в 2024 году.

Минэнерго США рассчитывает, что производство нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,4 млн б/с и в 2024 году на 1,7 млн б/с в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК (США, Норвегия, Канада, Бразилия и Гайана). При этом в 2023 году рост добычи в странах «не ОПЕК» может составить 2,1 млн б/с, однако он будет компенсирован сокращением добычи в странах ОПЕК.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 200 тыс. баррелей — до 12,76 млн б/с, что на 870 тыс. б/с больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 13,09 млн б/с (+230 тыс. б/с к предыдущей оценке).

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