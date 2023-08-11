Главные новости недели

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19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

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Самое интересное и важное за неделю: дайджест Новостей Mail.ru.

Россия спустя почти полвека отправила на Луну межпланетную станцию

Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» — для страны это первая почти за 50 лет экспедиция к спутнику Земли.

На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва.

Курс доллара превышал 99 рублей на Мосбирже, евро торговался выше 109 рублей

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны из-за ситуации с курсом рубля.

Кандидата в президенты Эквадора убили после митинга

Фернандо Вильявисенсио по опросам избирателей занимал четвертое-пятое места по популярности среди кандидатов.

Путин внес поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях

Владимир Путин предложил не уведомлять Совет Европы в случае прекращения действия чрезвычайного или военного положения в России.

США ввели санкции против Фридмана, Авена и РСПП

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и основателей «Альфа-групп».

Путин объявил о передаче ВТБ госпакета акций ОСК

Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения.

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории

«Средняя глобальная температура в июле 2023 г. является самой высокой за всю историю наблюдений за любой месяц», — говорится в сообщении.

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