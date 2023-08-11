19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости недели
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Россия запустила к Луне межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» — для страны это первая почти за 50 лет экспедиция к спутнику Земли.
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны из-за ситуации с курсом рубля.
Фернандо Вильявисенсио по опросам избирателей занимал четвертое-пятое места по популярности среди кандидатов.
Владимир Путин предложил не уведомлять Совет Европы в случае прекращения действия чрезвычайного или военного положения в России.
Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и основателей «Альфа-групп».
Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения.
«Средняя глобальная температура в июле 2023 г. является самой высокой за всю историю наблюдений за любой месяц», — говорится в сообщении.