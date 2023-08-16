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18:40 (мск), источник: © РИА Новости

В Минцифры оценили дефицит кадров в IT-отрасли

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дефицит разработчиков в России оценивается в 500−700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти 740 тысяч человек, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Источник: © РИА Новости

«Потребность в кадрах сохраняется, но кадровая база отрасли тоже увеличивается — на 13% увеличилось количество сотрудников за прошлый год — всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем в 500−700 тысяч человек, которые нам нужны, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», — сказал Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с кабмином.

Министр отметил, что отрасль информационных технологий продолжает расти и активно развиваться: за прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений. «Для расширения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс кадровых мероприятий, которые охватывают основные возрастные группы: школьников, студентов и взрослых», — добавил он.

Особое внимание министерство уделяет вопросам подготовки IT-специалистов в вузах: за последние три года количество бюджетных мест в вузах на этих направления увеличилось почти в два раза — до 117 тысяч мест с 62 тысяч. «У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT — это очень важно, мы добавили фактически 150 тысяч за счет увеличения контрольных цифр приема», — добавил Шадаев.

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