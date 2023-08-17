Перевозчики рассказали о проблеме отключения «авиационного SWIFT»

Отечественные и иностранные перевозчики, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, уже осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов. К этому может привести отключение России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Об этом РБК рассказали три источника, в одной зарубежной и двух российских авиакомпаниях соответственно.
Канал SITA — «авиационный SWIFT» — это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, к примеру между авиакомпаниями и аэропортами.
У него более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, решения провайдера используют свыше 1 тыс. аэропортов, технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов в мире, указано на сайте компании. «Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов», — утверждает один из собеседников РБК. По его словам, иностранные перевозчики, в свою очередь, останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов. «Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения», — добавляет источник в иностранной компании-перевозчике.
В Минтрансе знают о ситуации с SITA. Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и международными сетями и организовать альтернативные каналы связи, сообщили РБК в пресс-службе министерства: «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями».
РБК направил запрос в SITA.
Международная компания SITA (Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes) создана 23 февраля 1949 года 11 ведущими европейскими перевозчиками (среди них, к примеру, Air France) как международное общество авиационной электросвязи, является некоммерческим кооперативом и принадлежит авиатранспортной отрасли.
Телекоммуникационный канал SITA уже более полувека назад стал авиационным прообразом интернета, практическим воплощением трансграничного духа ICAO в международной гражданской авиации, отмечает авиационный эксперт Григорий Померанцев.
По его словам, значение SITA, ее каналов и решений для воздушного транспорта во многом аналогично значению системы SWIFT, международной межбанковской платформы для передачи информации и совершения платежей.
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К постепенному сворачиванию работы в России SITA приступила в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
Большинство зарубежных компаний, оказывающих услуги российским перевозчикам, под давлением международных санкций были вынуждены прекратить сотрудничество с ними и в целом с отраслью воздушных перевозок страны, отмечает представитель Минтранса.
Большинство сервисов SITA в России было отключено в течение 2022 года, добавил он. В компаниях «Сирена-Трэвел» и ORS, ведущих российских разработчиках систем бронирования билетов для авиакомпаний, сообщили, что SITA планирует прекратить сотрудничество с ними в части передачи данных уже в сентябре и октябре.
В результате у иностранных перевозчиков могут возникнуть проблемы с обслуживанием их пассажиров в аэропортах России из-за невозможности использования собственных систем регистрации, замечает представитель «Сирена-Трэвел». Но при этом можно использовать отечественное программное обеспечение (к примеру, Astra — систему, обеспечивающую выполнение всех необходимых операций процесса регистрации пассажиров и багажа, ведения сезонного расписания и т. д.) в российских аэропортах, которое подходит для обслуживания любых авиакомпаний, отмечает он.
По словам представителя «Сирена-Трэвел», сейчас работа системы Astra в России переведена на альтернативные каналы связи: «Зависимость от иностранного провайдера связи сведена к минимуму».
Отключение от SITA никак не коснется пассажиров, изменений они не заметят, утверждает гендиректор ORS Александр Сизинцев. «Авиакомпании и российские аэропорты, участвующие в обслуживании международного пассажиропотока, смогут использовать альтернативные, российские решения для обмена данными», — поясняет он.
Представители Шереметьево, Домодедово, Пулково, аэропорта Казани и холдинга «Аэропорты регионов» (управляет аэропортами в Екатеринбурге, Самаре и др.) заявили о полной готовности своей IT-инфраструктуры для работы с любыми авиакомпаниями, включая иностранные, и об организации собственных прямых каналов связи с ними. За прошедший год в российских аэропортах было обслужено 185,4 млн пассажиров.
Отключение от сервисов SITA не окажет существенного влияния на пассажиропоток авиакомпаний России, так как его основная доля формируется за счет собственных каналов продаж и внутри контура отечественной автоматизированной системы оформления воздушных перевозок, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».
Для авиакомпаний, которые используют каналы передачи данных SITA и не принимают мер по переходу на альтернативные каналы, действительно, возможны проблемы, отмечает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Отечественные перевозчики спокойно адаптируются к новым каналам, но иностранным аэропортам и авиакомпаниям придется подстраиваться под предложенные российские альтернативные технологии, добавляет Померанцев. «Но это вполне решаемые задачи», — считает он.
В каких-то аэропортах уже произошел переход на альтернативные каналы связи, а в каких-то аэропортах идет интенсивное обсуждение между IT-подразделениями аэропортов и российскими авиакомпаниями, которые там обслуживаются, о поиске альтернативных вариантов обслуживания.
представитель «Сирена-Трэвел»
При этом есть направления полетов, требующие повышенного внимания, к примеру Китай, говорят собеседники РБК. По словам одного из них, до сих пор не ясно, по каким каналам будет происходить обмен данными между российскими перевозчиками и китайскими аэропортами.
«Если в вопросе поиска решения проблемы передачи информации между российскими авиакомпаниями и пограничными органами Китая еще есть хоть какое-то понимание, то как решить проблему передачи информации между инвенторными системами (в них хранится расписание рейсов, наличие мест на них, а занятые места связываются с пассажирами. — РБК) российских авиакомпаний и зарубежных аэропортов, понимания нет», — замечает собеседник. Ситуация с полетами в Китай после отключения от SITA наиболее сложная для авиакомпаний России, соглашается представитель «Сирена-Трэвел».
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Как к отключению готовятся власти и компании
Минтранс планирует провести очную встречу с авиационными властями Китая для урегулирования целого ряда вопросов, в том числе о невозможности использования каналов SITA в КНР российскими перевозчиками, говорят представитель «Сирена-Трэвел» и собеседник РБК в российской авиакомпании. РБК направил запрос по поводу встречи в пресс-службу ведомства.
При этом во многих странах решение SITA не единственное, указывает Сизинцев. «В любом случае обмен информацией между авиакомпаниями и аэропортами можно обеспечить альтернативными способами», — поясняет он.
«Уральские авиалинии» после прекращения SITA оказания услуг российским компаниям будут договариваться с каждым аэропортом индивидуально о канале передачи данных, говорит представитель перевозчика. «На текущий момент наша авиакомпания уже договорилась со всеми аэропортами, куда осуществляет полеты, и уход SITA нас уже никак не коснется», — утверждает он.
При этом в ситуации открытия новых направлений в зарубежные аэропорты «придется дополнительно обсуждать еще и вопрос передачи данных, но при заинтересованности со стороны аэропорта — это решаемый вопрос».
По словам замгендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова, строить прогнозы, насколько безболезненно произойдет настройка альтернативных каналов обмена данными, сейчас сложно. «Эта возможная проблема — головная боль всех российских и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты в Россию, и надеюсь, что совместными усилиями, при поддержке авиационных властей России, процесс перехода на альтернативные каналы связи авиакомпаний с зарубежными аэропортами в итоге будет незаметен для пассажиров», — сказал он.
Минтранс целенаправленно и последовательно занимается решением вопросов импортонезависимости отраслевых IT-решений, напоминает представитель ведомства. В частности, по его словам, под эгидой индустриального центра компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений «Авиационный транспорт» при участии «Аэрофлота» подведомственным Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» была разработана и в настоящее время эксплуатируется информационная система «Авиационная сервисная платформа».
Сегодня услуги системы уже предоставляются пяти авиакомпаниям и 39 аэропортам у нас и за рубежом. Работы по подключению других авиапредприятий России и дружественных стран продолжаются. «Риски, связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок, сняты. Вместе с тем работа по миграции авиакомпаний и аэропортов на отечественную систему продолжается в ускоренном режиме», — подчеркнули в пресс-службе Минтранса.
Представитель «Белавиа» отказался от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Emirates, Turkish Airlines и других крупнейших зарубежных авиакомпаний, летающих в Россию.