В России гипермаркеты OBI переименуют в Domus

«Принято решение назвать Domus с осени», — сказал он.
В холдинге «Синдика», который контролирует сеть OBI в РФ с апреля 2023 года, отказались комментировать ТАСС заявку на товарный знак и смену названия. Однако старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько пояснила ТАСС, что переименование сети — часть обязательств новых собственников после ухода немецкого бренда OBI из России.
Заявка на регистрацию товарного знака Domus в настоящий момент находится на стадии формальной экспертизы. Ее подала одна из дочерних компаний сети OBI в РФ — «ОБИ Франчайзинговый центр».
«Синдика» была основана сенатором, бывшим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым и занимает 11-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» журнала Forbes с выручкой $160 млн от аренды в 2022 году.