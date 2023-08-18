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17:11 (мск), источник: ТАСС

В России гипермаркеты OBI переименуют в Domus

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гипермаркеты строительных материалов OBI начнут работать под новым названием Domus предстоящей осенью, сообщил ТАСС президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Источник: РИА "Новости"

«Принято решение назвать Domus с осени», — сказал он.

В холдинге «Синдика», который контролирует сеть OBI в РФ с апреля 2023 года, отказались комментировать ТАСС заявку на товарный знак и смену названия. Однако старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько пояснила ТАСС, что переименование сети — часть обязательств новых собственников после ухода немецкого бренда OBI из России.

Заявка на регистрацию товарного знака Domus в настоящий момент находится на стадии формальной экспертизы. Ее подала одна из дочерних компаний сети OBI в РФ — «ОБИ Франчайзинговый центр».

«Синдика» была основана сенатором, бывшим главой Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым и занимает 11-е место в рейтинге «Королей российской недвижимости» журнала Forbes с выручкой $160 млн от аренды в 2022 году.

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