Минфин заявил о приостановке налоговых договоров до восстановления прав РФ

«Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы», — говорится в комментарии ведомства в связи с обращением Великобритании об отмене приостановки статей конвенции «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества» от 1994 года.
В Минфине подчеркивают, что Венская конвенция о праве международных договоров допускает приостановку соглашений и их отдельных положений, если права другой страны были нарушены. В ведомстве заявили, что в условиях ограничительных мер, которые Запад применяет к России, соглашения не могли продолжать действовать в одностороннем порядке.
Причиной такого решения стало неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами. В частности, отказы в выдаче подтверждений постоянного местонахождения в иностранном государстве своим резидентам для применения соглашений, а также приостановка обмена налоговой информацией с Россией.
8 августа Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров России по налогообложению с недружественными странам, который приостанавливает действие отдельных положений международных налоговых договоров России с недружественными странами.
В этот же день руководитель налоговой дирекции «Альфа-Капитал» Константин Асабин заявил «Известиям», что приостановка налоговых соглашений не должна повлиять на зачет инвесторами РФ иностранного налога. По его словам, для частных инвесторов возникает риск того, что партнеры РФ по соглашениям, которые относятся к недружественным странам, примут зеркальные приостанавливающие меры. Тогда может вырасти налог, который будет взиматься у источника при выплате, например, дивидендов. Асабин отметил, что приостановление положений по налогообложению не практиковалось ранее.
Западные страны с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России. В том числе в феврале текущего года Россия включена Европейским союзом в список не сотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС.