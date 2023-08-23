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12:12 (мск), источник: Российская газета

Bloomberg: США признали зависимость от российского ядерного топлива

В США признали зависимость от российского ядерного топлива. И теперь Соединенные Штаты ищут альтернативные источники обогащенного урана для своих АЭС. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

СМИ обращает внимание на выросшие издержки из-за зависимости от России в области ядерного топлива. По данным агентства, около половины мировых поставок урана идет из России. Это авторы Bloomberg называют «неудобной реальностью для лидеров США и Европы».

По словам советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карена Филии, США могут частично решить эту проблему за счет увеличения производства обогащенного урана на Urenco в штате Нью-Мексико. Он обеспечивает треть потребностей США в обогащенном уране. Примечательно, что Urenco — единственный поставщик обогащенного урана в Северной Америке.

Сложившаяся в сфере поставок ядерного топлива ситуация объясняет, почему западные правительства не вводят санкций против «Росатома».

Как отмечается, российская компания является крупнейшим в мире производителем урана и снабжает каждый четвертый из 92 ядерных реакторов Америки, а также десятки других установок по всей Европе и Азии. Санкции против нее способны нанести огромный ущерб западным экономикам.

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