СМИ обращает внимание на выросшие издержки из-за зависимости от России в области ядерного топлива. По данным агентства, около половины мировых поставок урана идет из России. Это авторы Bloomberg называют «неудобной реальностью для лидеров США и Европы».
По словам советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карена Филии, США могут частично решить эту проблему за счет увеличения производства обогащенного урана на Urenco в штате Нью-Мексико. Он обеспечивает треть потребностей США в обогащенном уране. Примечательно, что Urenco — единственный поставщик обогащенного урана в Северной Америке.
Сложившаяся в сфере поставок ядерного топлива ситуация объясняет, почему западные правительства не вводят санкций против «Росатома».
Как отмечается, российская компания является крупнейшим в мире производителем урана и снабжает каждый четвертый из 92 ядерных реакторов Америки, а также десятки других установок по всей Европе и Азии. Санкции против нее способны нанести огромный ущерб западным экономикам.