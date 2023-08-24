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07:49 (мск), источник: © РИА Новости

США нарастили закупку урана у России до максимальных показателей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы.

Источник: © РИА Новости

Россия поставляет в Штаты только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей «радиоактивных» закупок Вашингтона. При этом в анализе также учитывались данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.

Согласно расчетам агентства, за первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза — до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России.

За поставленный российский уран США заплатили 696,5 миллиона долларов, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13 процентных пунктов — до 32%.

США также значительно нарастили покупки урана у Британии — на 28%, до 383,1 миллиона долларов, в результате на нее пришлось чуть менее 18% от всего импорта.

Самый значительный прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок топлива на 319 миллионов долларов (15% от всего импорта) против 1,9 миллиона долларов годом ранее.

В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия (13% импорта), нарастившая поставки на 1,5% — до 277 миллионов долларов, и Канада (11% импорта), увеличившая их вдвое — до 247,5 миллиона долларов. Последняя является единственным крупным источником природного урана для США. В то же время Нидерланды, занимавшие в прошлом году второе место, сократили поставки вдвое — до 193 миллионов долларов, опустившись на шестую позицию.

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