Производитель разбившегося самолета Пригожина прекратил его обслуживать из-за санкций

Бразильская авиастроительная компания Embraer, производитель рухнувшего в Тверской области самолета Евгения Пригожина, заявила, что прекратила его обслуживание в 2019 году из-за санкций. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Reuters.
В Embraer отметили, что знают о крушении самолета модели Legacy 600, но не владеют какими-либо дополнительными сведениями о произошедшем. «Embraer соблюдает международные санкции, введенные в отношении России», — указали в пресс-службе авиастроителя.
Санкции на самолет в 2019 году наложил Минфин США, обвинив Пригожина в попытке вмешаться в американские выборы 2018 года.
В санкционный список самолет был внесен со старым регистрационном кодом M-SAAN, но его идентификационные коды совпадают с кодами разбившегося самолета с бортовым номером RA-02795, указанным в российском реестре воздушных судов, пишет Reuters.
Этот же бизнес-джет был замечен летевшим в Белоруссию из России после неудавшегося мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня, отмечает агентство.
Крушение самолета Пригожина стало первым инцидентом с участием Embraer Legacy 600 за последние 17 лет, следует из данных International Aviation HQ. В 2006 году самолет этой модели столкнулся в воздухе с коммерческим авиалайнером Boeing 737−800. В результате столкновения Boeing потерпел крушение, все 154 пассажира погибли. Пилоту Embraer удалось приземлиться, никто на борту не пострадал.
ВВС Бразилии ранее заявили, что ответственность за расследование крушения бизнес-джета Пригожина лежит на России, передает The New York Times. Бразилия примет участие в расследовании, если об этом попросит Москва, но пока этого не произошло, заявили власти страны.
Частный самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 разбился в Тверской области 23 августа. Росавиация опубликовала список пассажиров, которые были на борту, среди них значился Пригожин, а также его соратник Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер», в честь которого и названа основанная бизнесменом ЧВК. По данным МЧС, все 10 человек, которые были в самолете, погибли.
По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК). По данным РБК, среди рассматриваемых версий крушения — ошибка пилотирования, технические неполадки и «внешнее воздействие».