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20:26 (мск), источник: ТАСС

Россия может ограничить ввоз рыбной продукции из Японии при превышении радионуклидов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/ — Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля ввозимых из Японии рыбных продуктов и морепродуктов.

Источник: Reuters

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля ввозимых из Японии рыбных продуктов и морепродуктов и может ограничить их поставки в случае выявления превышения допустимых уровней радионуклидов, сообщило ведомство.

«Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов. В случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров из иностранного государства», — отмечается в сообщении.

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