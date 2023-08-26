Силуанов спрогнозировал рост экономики РФ на 2,5% по итогам 2023 года

Глава Минфина отметил, что специалисты в РФ принимают все меры для того, чтобы нивелировать последствия введенных западных санкций.
«Это дает свои результаты. Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики около 2,5%, может быть, даже выше», — цитирует его «РИА Новости».
Таким образом, по его прогнозам, РФ должна отыграть то падение, которое случилось в 2022 году.
Ранее, 25 июля, Силуанов сообщил, что по итогам текущего года дефицит федерального бюджета России будет выше планового уровня и составит 2−2,5% ВВП. Комментируя показатели бюджета он отметил, что беспокойств по этому году нет, «потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше», чем прогнозировалось. До этого, 19 июля, Силуанов заявил журналистам, что ненефтегазовые доходы России существенно превысят план в 2023 и 2024 годах.
16 июня министр финансов РФ сообщал, что наилучшим путем финансирования возможного роста расходов бюджета может стать перераспределение «бюджетного пирога». Вторым и менее благоприятным вариантом является увеличение дефицита и повышение налогов.
8 августа директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв спрогнозировал, что ВВП России по итогам 2023 года ускорится выше 2% и будет находиться в диапазоне 2−2,2%. В ходе круглого стола «Перспективы и факторы роста российской экономики» в МИЦ «Известия» эксперт также напомнил, что в России начал неплохо восстанавливаться импорт, но в условиях ослабления курса рубля этот процесс затормозился. По его оценкам, рост импорта по итогам 2023 года будет довольно скромным.