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06:45 (мск), источник: © РИА Новости

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет, сообщил Минпромтрог.

Источник: Reuters

«Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром ПАО “Яковлев” (входит в ОАК госкорпорации “Ростех”) в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе», — сообщили в министерстве.

Как уточнили в Минпромторге, всего на импортозамещенном SJ-100 было замещено порядка 40 систем и агрегатов.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3000 метров и скоростях до 343 километров в час. В соответствии с полетным заданием экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, проверку системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвел «посадку на облако» и заход на посадку с уходом на второй круг, рассказали в министерстве.

«Первый полет “Суперджета”, созданного по программе импортозамещения систем и компонентов, — успех многотысячных коллективов предприятий авиастроительной и радиоэлектронной отраслей, входящих в контур управления государственной корпорации “Ростех”. Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и многие другие», — прокомментировал событие вице-премьер-глава Минпромторга Денис Мантуров.

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