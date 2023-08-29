Показан ролик с первым полетом самолета SJ-100

«Как это было. Работники завода встречают новый “Суперджет” и летчиков-испытателей», — уточнили в Минпромторге.
По данным пресс-службы ведомства, «Суперджет», оснащенный российскими системами, находился в небе 54 минуты и проходил на высотах до 3 тыс. метров и скоростях до 343 км/час.
Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина.
Всего на воздушном судне заместили около 40 систем и агрегатов.
До этого в компании «Иркут» заявили, что не получали претензий насчет навигационной системы на SSJ-100. Единственным сертифицированным поставщиком навигационных баз данных для SSJ 100 является компания «Авиа-брифинг».