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10:58 (мск), источник: Газета.Ру

Показан ролик с первым полетом самолета SJ-100

Министерство промышленности и торговли России показало видео полета первого импортозамещенного самолета SJ-100. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Как это было. Работники завода встречают новый “Суперджет” и летчиков-испытателей», — уточнили в Минпромторге.

По данным пресс-службы ведомства, «Суперджет», оснащенный российскими системами, находился в небе 54 минуты и проходил на высотах до 3 тыс. метров и скоростях до 343 км/час.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера-испытателя Дениса Велижанина.

Этот «Суперджет» разработали и создали в рамках программы импортозамещения систем и компонентов.

Всего на воздушном судне заместили около 40 систем и агрегатов.

До этого в компании «Иркут» заявили, что не получали претензий насчет навигационной системы на SSJ-100. Единственным сертифицированным поставщиком навигационных баз данных для SSJ 100 является компания «Авиа-брифинг».

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