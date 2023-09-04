Владелец «Вкусно — и точка» заявил о плане возврата «Макдоналдс» в Россию

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства, когда продавала свой бизнес. Об этом заявил в интервью ТАСС владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор.
«Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — сказал он.
Говор отметил, что сделка по продаже активов предусматривала возможность возвращения «Макдоналдса» на российский рынок.
«Макдоналдс» вряд ли вернется в Россию в прежнем формате, считает Говор.
«Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи», — заявил бизнесмен. Предприниматель добавил, что пообещал представителям «Макдоналдса» оставить у себя контрольный пакет акций в российской сети.
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта 2022 года, 16 мая стало известно о продаже бизнеса. По условиям сделки сеть ресторанов должна была сменить название и фирменный стиль «Макдоналдса». Говор, чья компания «Гид» управляла 25 ресторанами в Сибири, купил бизнес американской сети. В июне рестораны стали открываться под названием «Вкусно — и точка».
На момент заключения сделки в России было 850 ресторанов «Макдоналдс», из них 132 управлялись франчайзи. В отчетности компании говорилось, что ее расходы за апрель—июнь 2022 года до налогообложения, связанные со сделкой, составили $1,2 млрд, а за все первое полугодие — $1,3 млрд. Кроме того, она понесла убытки в размере $127 млн из-за приостановки работы ресторанов в России и на Украине.
Говор отмечал, что приобрел бизнес «за символическую плату», но точную сумму разглашать отказался. Он указывал, что в соглашении предусмотрен опцион на обратный выкуп в течение 10−15 лет при условии, если Говор будет мастер-франчайзи. Но, по его словам в июне, бывшие владельцы сети «дали понять, что выкупать они не будут».