Путин анонсировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции

По словам Путина, Турция стала полноценным членом международного клуба ядерных государств после поставки первой партии российского атомного топлива на «Аккую».
«В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества», — добавил российский Путин.
АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Площадка строительства АЭС расположена на Средиземноморском побережье на юге Турции, в провинции Мерсин. На сайте АЭС сообщается, что на сегодняшний день она является крупнейшей атомной стройкой в мире. Одновременно сооружается четыре энергоблока с реакторами российской разработки ВВЭР-1200.
Планируется, что «Аккую» обеспечит электроэнергией более 10 регионов Турции — 12 млн пользователей, в том числе гражданские и промышленные объекты. Расчетный срок службы АЭС — 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Строительство ведет АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом») по соглашению между правительствами России и Турции. Генеральным подрядчиком выступает «Атомэнергопроект». Проект АЭС «Аккую» — первый в атомной отрасли проект, который реализуется на основе модели BOO («Build — Own — Operate» — «Строй — Владей — Эксплуатируй»).
27 апреля на площадку энергоблока № 1 АЭС «Аккую» завезли первую партию ядерного топлива. В церемонии приняли участие Путин ми Эрдоган.