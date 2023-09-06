Названы самые щедрые благотворители 5 сентября отмечается Международный день благотворительности
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
03:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы ЕК назвал полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»

Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что в настоящее время полный отказ от поставок российского газа является «почти невыполнимой миссией» для стран Евросоюза (ЕС). Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

Источник: Reuters

По словам замглавы ЕК, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м., включая сжиженный природный газ. «Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия», — добавил он.

При этом Марош Шефчович отметил, что, если ЕС продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, страны союза смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского СПГ. «В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России», — сказал господин Шефчович.

Летом 2022 года ЕС принял ряд мер по ограничению зависимости от российских поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт сырой нефти из России начало действовать с 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. По оценкам Евростата, доля российских поставок нефти в импорте ЕС сократилась до 2%, газа — до 13%, угля — до нуля, металлов — вдвое, удобрений — на треть. К 2027 году Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Картаполов рассказал о дополнительной мобилизации в России
Песков назвал цель переговоров Путина и Эрдогана
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС