Замглавы ЕК назвал полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»

По словам замглавы ЕК, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м., включая сжиженный природный газ. «Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока почти невыполнимая миссия», — добавил он.
При этом Марош Шефчович отметил, что, если ЕС продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, страны союза смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского СПГ. «В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России», — сказал господин Шефчович.
Летом 2022 года ЕС принял ряд мер по ограничению зависимости от российских поставок. Эмбарго Евросоюза на импорт сырой нефти из России начало действовать с 5 декабря 2022 года, на импорт нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. По оценкам Евростата, доля российских поставок нефти в импорте ЕС сократилась до 2%, газа — до 13%, угля — до нуля, металлов — вдвое, удобрений — на треть. К 2027 году Евросоюз намерен полностью отказаться от импорта российского ископаемого топлива.