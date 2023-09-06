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09:09 (мск), источник: © РИА Новости

Германия резко нарастила закупку удобрений у России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Германия в первом полугодии в 3,3 раза нарастила закупку российских удобрений по сравнению со средним уровнем за предыдущие пять лет, подсчитало РИА Новости на основе данных немецкой статслужбы.

Источник: AP 2023

Так, в январе-июне ФРГ закупила удобрений на 151,3 миллиона долларов, при этом в предыдущие пять лет за первое полугодие немецкий бизнес в среднем закупал российских удобрений на 45,5 миллиона долларов. Показатель стал максимальным как минимум с 2008 года — более старых данных Германия не публикует. Предыдущий рекорд фиксировали в 2016 году — 105,2 миллиона долларов.

В абсолютном выражении закупки выросли в 2,8 раза по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет — до 361,5 тысячи тонн. Это второй результат в истории, больше было только в 2016 году, когда было закуплено 395 тысяч тонн.

Это позволило России подняться с шестого на третье место среди крупнейших поставщиков удобрений в Германию как в абсолютном, так и в денежном выражении. Доля страны в немецком импорте удобрений удвоилась — до 14,6% в денежном и 16,5% в абсолютном выражении.

Первое и второе место в зависимости от показателя делят Бельгия, которая поставила 387 тысяч тонн удобрений на 216 миллионов долларов, и Нидерланды, продавшие в Германию 475 тысяч тонн удобрений на 190 миллионов долларов.

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