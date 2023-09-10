19:31 (мск), источник: ТАСС
Гендиректор «Уралвагонзавода» заявил о проработке создания танков Т-80БВМ с нуля
По словам Александра Потапова, компания активно работает над этим вопросом совместно с министерством промышленности и торговли.
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) на данный момент прорабатывает возможность производства танков Т-80БВМ с нуля, сообщил генеральный директор концерна Александр Потапов.
«Такая задача стоит — по крайней мере, военные перед нами ее поставили, и мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с министерством промышленности и торговли, потому что это требует новых мощностей», — сказал Потапов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Т-80БВМ — последняя модификация основного боевого танка Т-80, выпускаемого с 1976 года. Поставки его в ВС РФ начались в 2019 году. Все машины данного «семейства» имеют газотурбинный двигатель, который позволяет разгоняться до 70 км/ч. На Т-80БВМ улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель — его мощность возросла до 1 250 л. с.
На танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя, стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. В результате значительно увеличилась огневая мощь, живучесть, защищенность и подвижность машины.