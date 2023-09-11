Захарова заявила о недееспособности экономики США

По ее словам, в последние десятилетия Вашингтону предлагались сотрудничество и взаимодействие на основах равноправия и взаимного уважения, а также соблюдения международного права.
Как отметила Захарова, США утратили свое влияние на мировой арене — они выстроили «натоцентричную ось зла», где позитивной повестке нет места.
Она привела цитату Шапокляк из детской сказки, которая описывает всю суть Америки: «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя».
Дипломат выразила сожаление, что Штаты избрали неверный путь — они не встали на дорогу созидания и великой державы, а выбрали скользкий путь махинаций, интриг и разрушительной повестки.
Официальный представитель МИД РФ указала также на то, что американская экономика уже не может работать без каких-либо «виртуальных раздутых пузыристых ресурсов».
Ранее, 9 сентября, американский экономист Ричард Вольф заявил, что политика США в отношении России провалилась и ударила по самим американцам. Как и другие члены «Большой семерки», Соединенные Штаты находятся в упадке и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС, указал он.
До этого, 8 сентября, экс-лидер США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты под руководством Джо Байдена приближаются к состоянию Великой депрессии, которое было в стране в 1929—1939 годах.
В конце августа заместитель генерального директора кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» Николай Иванов указал на то, что Вашингтон может оказаться в зоне риска наступления долгового кризиса.