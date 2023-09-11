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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Чехия импортировала рекордный объем нефти из России с 2012 года

В этом году Чехия импортирует наибольший объем российской нефти, начиная с 2012 года. Об этом Czech News Agency рассказала пресс-секретарь государственной компании-оператора чешских нефтепроводов Mero Барбора Путцова.

Источник: Reuters

«Чехия использует все больше российской нефти. В первом полугодии текущего года поступившая по нефтепроводу “Дружба” российская нефть составляла около 65% от импортируемой нефти. За прошлый год этот показатель составил 56%, а в предыдущие годы он был еще меньше», — сообщили в чешской компании.

Нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Один из них — нефтепровод «Дружба», по нему идет нефть из России. Другая часть поставок идет по трубопроводу IKL из Германии, который соединяется с трубопроводом TAL в Италии. За весь 2022 год по этим трубопроводам на НПЗ в Чехии ушло 7,4 млн тонн нефти — на 7%больше, чем в прошлом году.

Потолок цен на российские энергоносители, который был введен в рамках шестого пакета санкций против России, не затрагивает нефтепровод «Дружба». По нему нефть кроме Чехии получают Хорватия, Болгария и Венгрия.

Ранее представители компании Mero говорил, что Чехия будет импортировать российскую нефть, пока не найдет ей замену. Ориентировочно это может произойти в начале 2025 года, после того как будет завершен процесс расширения мощностей Трансальпийского нефтепровода TAL.

Анастасия Ларина

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